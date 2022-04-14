Tokenomika pro Bermuda Shorts (SHORT)

Tokenomika pro Bermuda Shorts (SHORT)

Zjistěte klíčové informace o Bermuda Shorts (SHORT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Bermuda Shorts (SHORT)

BSC needs something new and unique memecoin tokenomics!

Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts

Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192

Tokenomics: 4 TRILLION

99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings

I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months.

Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳

Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture.

$SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik.

Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT

Oficiální webové stránky:
https://shortcoin.vip/

Bermuda Shorts (SHORT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bermuda Shorts (SHORT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 69.27K
$ 69.27K$ 69.27K
Celkový objem:
$ 4.00T
$ 4.00T$ 4.00T
Objem v oběhu:
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 69.27M
$ 69.27M$ 69.27M
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Bermuda Shorts (SHORT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bermuda Shorts (SHORT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHORT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHORT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHORT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHORT!

Předpověď ceny SHORT

Chcete vědět, kam může SHORT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHORT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.