Dnešní aktuální cena Berkshire Hathaway xStock je 486.58 USD. Sledujte aktualizace cen BRK.BX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BRK.BX.

Více informací o BRK.BX

Informace o ceně BRK.BX

Co je to BRK.BX

Bílá kniha pro BRK.BX

Oficiální webové stránky BRK.BX

Tokenomika pro BRK.BX

Předpověď cen BRK.BX

Logo Berkshire Hathaway xStock

Berkshire Hathaway xStock Cena (BRK.BX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BRK.BX na USD

$486.62
$486.62
0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:50:04 (UTC+8)

Informace o ceně Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 486.58
$ 486.58
Nejnižší za 24 h
$ 489.77
$ 489.77
Nejvyšší za 24 h

$ 486.58
$ 486.58

$ 489.77
$ 489.77

$ 546.27
$ 546.27

$ 479.93
$ 479.93

-0.00%

-0.00%

-2.91%

-2.91%

Cena Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) v reálném čase je $486.58. Za posledních 24 hodin se BRK.BX obchodoval v rozmezí od minima $ 486.58 do maxima $ 489.77, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BRK.BX v historii je $ 546.27, zatímco nejnižší cena v historii je $ 479.93.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BRK.BX se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -0.00% a za posledních 7 dní o -2.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

$ 620.30K
$ 620.30K

--
--

$ 10.80M
$ 10.80M

1.27K
1.27K

22,199.99952743
22,199.99952743

Aktuální tržní kapitalizace Berkshire Hathaway xStock je $ 620.30K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BRK.BX je 1.27K, přičemž celková zásoba je 22199.99952743. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.80M.

Historie cen v USD pro Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Během dnešního dne byla změna ceny Berkshire Hathaway xStock na USD  $ -0.0453756377141.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Berkshire Hathaway xStock na USD  $ -35.8277125860.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Berkshire Hathaway xStock na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Berkshire Hathaway xStock na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0453756377141-0.00%
30 dní$ -35.8277125860-7.36%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Berkshire Hathaway xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Berkshire Hathaway xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Berkshire Hathaway xStock!

BRK.BX na místní měny

Tokenomika pro Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Pochopení tokenomiky Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BRK.BX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Jakou hodnotu má dnes Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)?
Aktuální cena BRK.BX v USD je 486.58 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BRK.BX v USD?
Aktuální cena BRK.BX v USD je $ 486.58. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Berkshire Hathaway xStock?
Tržní kapitalizace BRK.BX je $ 620.30K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BRK.BX v oběhu?
Objem BRK.BX v oběhu je 1.27K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BRK.BX?
BRK.BX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 546.27 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BRK.BX?
BRK.BX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 479.93 USD.
Jaký je objem obchodování BRK.BX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BRK.BX je -- USD.
Dosáhne BRK.BX letos vyšší ceny?
BRK.BX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBRK.BX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:50:04 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

