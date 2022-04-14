Tokenomika pro BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

Tokenomika pro BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

Zjistěte klíčové informace o BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi.

Oficiální webové stránky:
https://staking.benqi.fi

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 397.87M
$ 397.87M
Celkový objem:
$ 12.86M
$ 12.86M
Objem v oběhu:
$ 12.86M
$ 12.86M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 397.87M
$ 397.87M
Historické maximum:
$ 103.55
$ 103.55
Historické minimum:
$ 9.25
$ 9.25
Aktuální cena:
$ 30.74
$ 30.74

Tokenomika BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SAVAX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SAVAX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SAVAX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSAVAX!

Předpověď ceny SAVAX

Chcete vědět, kam může SAVAX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SAVAX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.