Co je Beluga (BELUGA)

Beluga Cat Beluga is a famous meme inspired by Beluga's profile picture on Discord and is based on the polite cat meme. Beluga's name originates from a species of a whale called beluga. Beluga community aims to create strong relationships between members with a lot of activies such as meme contests and shill contest especially on social platforms. YOUTUBE LINK 10 MIL FOLLOWERS https://www.youtube.com/@Beluga1

Zdroj Beluga (BELUGA) Oficiální webová stránka