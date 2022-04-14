Tokenomika pro Beeg Blue Whale (BEEG)

Tokenomika pro Beeg Blue Whale (BEEG)

Zjistěte klíčové informace o Beeg Blue Whale (BEEG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Beeg Blue Whale (BEEG)

Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation.

Oficiální webové stránky:
https://beegbwhale.com/

Beeg Blue Whale (BEEG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Beeg Blue Whale (BEEG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
Historické minimum:
Aktuální cena:
Tokenomika Beeg Blue Whale (BEEG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Beeg Blue Whale (BEEG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BEEG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BEEG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BEEG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBEEG!

Předpověď ceny BEEG

Chcete vědět, kam může BEEG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BEEG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.