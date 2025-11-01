BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BDC COIN je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BDC DANA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BDC DANA.

Více informací o BDC DANA

Informace o ceně BDC DANA

Co je to BDC DANA

Oficiální webové stránky BDC DANA

Tokenomika pro BDC DANA

Předpověď cen BDC DANA

Logo BDC COIN

BDC COIN Cena (BDC DANA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BDC DANA na USD

--
----
+0.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BDC COIN (BDC DANA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:29:04 (UTC+8)

Informace o ceně BDC COIN (BDC DANA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01070641
$ 0.01070641$ 0.01070641

$ 0
$ 0$ 0

+0.70%

+0.82%

-3.08%

-3.08%

Cena BDC COIN (BDC DANA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BDC DANA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BDC DANA v historii je $ 0.01070641, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BDC DANA se za poslední hodinu změnila o +0.70%, za 24 hodin o +0.82% a za posledních 7 dní o -3.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BDC COIN (BDC DANA)

$ 6.74K
$ 6.74K$ 6.74K

--
----

$ 6.74K
$ 6.74K$ 6.74K

999.78M
999.78M 999.78M

999,779,145.088568
999,779,145.088568 999,779,145.088568

Aktuální tržní kapitalizace BDC COIN je $ 6.74K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BDC DANA je 999.78M, přičemž celková zásoba je 999779145.088568. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.74K.

Historie cen v USD pro BDC COIN (BDC DANA)

Během dnešního dne byla změna ceny BDC COIN na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BDC COIN na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BDC COIN na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BDC COIN na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.82%
30 dní$ 0-87.13%
60 dní$ 0-99.75%
90 dní$ 0--

Co je BDC COIN (BDC DANA)

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BDC COIN (BDC DANA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BDC COIN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BDC COIN (BDC DANA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BDC COIN (BDC DANA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BDC COIN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BDC COIN!

BDC DANA na místní měny

Tokenomika pro BDC COIN (BDC DANA)

Pochopení tokenomiky BDC COIN (BDC DANA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BDC DANA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BDC COIN (BDC DANA)

Jakou hodnotu má dnes BDC COIN (BDC DANA)?
Aktuální cena BDC DANA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BDC DANA v USD?
Aktuální cena BDC DANA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BDC COIN?
Tržní kapitalizace BDC DANA je $ 6.74K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BDC DANA v oběhu?
Objem BDC DANA v oběhu je 999.78M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BDC DANA?
BDC DANA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01070641 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BDC DANA?
BDC DANA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BDC DANA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BDC DANA je -- USD.
Dosáhne BDC DANA letos vyšší ceny?
BDC DANA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBDC DANA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:29:04 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BDC COIN (BDC DANA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

