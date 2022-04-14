Tokenomika pro Battle Buddy Token (BBTKN)

Zjistěte klíčové informace o Battle Buddy Token (BBTKN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Battle Buddy Token (BBTKN)

Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana’s high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther.

Oficiální webové stránky:
https://BattleBuddyToken.net
Bílá kniha:
https://www.battlebuddytoken.net/about-us-whitepaper/

Battle Buddy Token (BBTKN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Battle Buddy Token (BBTKN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.95K
Celkový objem:
$ 998.88M
Objem v oběhu:
$ 794.92M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.45K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Battle Buddy Token (BBTKN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Battle Buddy Token (BBTKN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BBTKN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BBTKN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BBTKN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBBTKN!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

