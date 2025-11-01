BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Base Carbon Tonne je 0.252925 USD. Sledujte aktualizace cen BCT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BCT.Dnešní aktuální cena Base Carbon Tonne je 0.252925 USD. Sledujte aktualizace cen BCT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BCT.

Více informací o BCT

Informace o ceně BCT

Co je to BCT

Bílá kniha pro BCT

Oficiální webové stránky BCT

Tokenomika pro BCT

Předpověď cen BCT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Base Carbon Tonne

Base Carbon Tonne Cena (BCT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BCT na USD

$0.252925
$0.252925$0.252925
+0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Base Carbon Tonne (BCT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:41:57 (UTC+8)

Informace o ceně Base Carbon Tonne (BCT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.251082
$ 0.251082$ 0.251082
Nejnižší za 24 h
$ 0.25295
$ 0.25295$ 0.25295
Nejvyšší za 24 h

$ 0.251082
$ 0.251082$ 0.251082

$ 0.25295
$ 0.25295$ 0.25295

$ 8.6
$ 8.6$ 8.6

$ 0.145607
$ 0.145607$ 0.145607

-0.00%

+0.12%

-5.42%

-5.42%

Cena Base Carbon Tonne (BCT) v reálném čase je $0.252925. Za posledních 24 hodin se BCT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.251082 do maxima $ 0.25295, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BCT v historii je $ 8.6, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.145607.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BCT se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o +0.12% a za posledních 7 dní o -5.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Base Carbon Tonne (BCT)

$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M

--
----

$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M

21.11M
21.11M 21.11M

21,106,186.28652228
21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

Aktuální tržní kapitalizace Base Carbon Tonne je $ 5.34M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BCT je 21.11M, přičemž celková zásoba je 21106186.28652228. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.34M.

Historie cen v USD pro Base Carbon Tonne (BCT)

Během dnešního dne byla změna ceny Base Carbon Tonne na USD  $ +0.00030892.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Base Carbon Tonne na USD  $ -0.0061366939.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Base Carbon Tonne na USD  $ +0.0709604103.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Base Carbon Tonne na USD  $ +0.094172257587982.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00030892+0.12%
30 dní$ -0.0061366939-2.42%
60 dní$ +0.0709604103+28.06%
90 dní$ +0.094172257587982+59.32%

Co je Base Carbon Tonne (BCT)

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Base Carbon Tonne (BCT)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Base Carbon Tonne (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Base Carbon Tonne (BCT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Base Carbon Tonne (BCT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Base Carbon Tonne.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Base Carbon Tonne!

BCT na místní měny

Tokenomika pro Base Carbon Tonne (BCT)

Pochopení tokenomiky Base Carbon Tonne (BCT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BCT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Base Carbon Tonne (BCT)

Jakou hodnotu má dnes Base Carbon Tonne (BCT)?
Aktuální cena BCT v USD je 0.252925 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BCT v USD?
Aktuální cena BCT v USD je $ 0.252925. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Base Carbon Tonne?
Tržní kapitalizace BCT je $ 5.34M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BCT v oběhu?
Objem BCT v oběhu je 21.11M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BCT?
BCT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 8.6 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BCT?
BCT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.145607 USD.
Jaký je objem obchodování BCT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BCT je -- USD.
Dosáhne BCT letos vyšší ceny?
BCT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBCT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:41:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Base Carbon Tonne (BCT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,176.00
$110,176.00$110,176.00

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,869.79
$3,869.79$3,869.79

+0.23%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02309
$0.02309$0.02309

-28.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.18
$186.18$186.18

-1.05%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,869.79
$3,869.79$3,869.79

+0.23%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,176.00
$110,176.00$110,176.00

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.18
$186.18$186.18

-1.05%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5052
$2.5052$2.5052

-0.74%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.37
$1,086.37$1,086.37

+0.18%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.42999
$1.42999$1.42999

+7,049.95%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.42999
$1.42999$1.42999

+7,049.95%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034629
$0.0034629$0.0034629

+76.49%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.910
$19.910$19.910

+54.77%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20089
$0.20089$0.20089

+44.32%