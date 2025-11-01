Base Carbon Tonne Cena (BCT)
-0.00%
+0.12%
-5.42%
-5.42%
Cena Base Carbon Tonne (BCT) v reálném čase je $0.252925. Za posledních 24 hodin se BCT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.251082 do maxima $ 0.25295, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BCT v historii je $ 8.6, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.145607.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BCT se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o +0.12% a za posledních 7 dní o -5.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Base Carbon Tonne je $ 5.34M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BCT je 21.11M, přičemž celková zásoba je 21106186.28652228. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.34M.
Během dnešního dne byla změna ceny Base Carbon Tonne na USD $ +0.00030892.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Base Carbon Tonne na USD $ -0.0061366939.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Base Carbon Tonne na USD $ +0.0709604103.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Base Carbon Tonne na USD $ +0.094172257587982.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.00030892
|+0.12%
|30 dní
|$ -0.0061366939
|-2.42%
|60 dní
|$ +0.0709604103
|+28.06%
|90 dní
|$ +0.094172257587982
|+59.32%
Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.
