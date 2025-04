Co je Base Baboon (BOON)

Baboon $BOON, the first meme coin crafted with humor and growth on the cutting-edge Base Layer 2 network. Born from the creative spirits of G.K. and Vikki Hart, $BOON is not just a token; it's a revolution in the meme coin universe.

