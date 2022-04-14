Tokenomika pro Barking Dog (BARK)
Informace o Barking Dog (BARK)
Endless Barks Incoming: Once It Starts, There’s No Turning Back
The Solana blockchain, with its speed and scalability, is unleashing an unstoppable force. Just like a dog’s bark, once the chain starts, there’s no going back. Transactions, apps, and decentralized finance are taking over with lightning speed, transforming the crypto world. Solana’s low fees and rapid throughput are the bark that signals a new era. Get ready—whether you’re prepared or not, this blockchain’s roar is here to stay. The future is decentralized, and it’s barking loudly.
Barking Dog (BARK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Barking Dog (BARK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Barking Dog (BARK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Barking Dog (BARK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BARK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BARK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BARK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBARK!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.