Tokenomika pro Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)

Zjistěte klíčové informace o Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)

The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities.

http://trulyadog.com

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 57.84K
$ 57.84K
Celkový objem:
$ 997.79M
$ 997.79M
Objem v oběhu:
$ 997.79M
$ 997.79M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 57.84K
$ 57.84K
Historické maximum:
$ 0.00314896
$ 0.00314896
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PAWSY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PAWSY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PAWSY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPAWSY!

Předpověď ceny PAWSY

Chcete vědět, kam může PAWSY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PAWSY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

