Co je Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)

Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality. The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO.

Zdroj Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Oficiální webová stránka