Tokenomika pro Bao Finance (BAO)

Zjistěte klíčové informace o Bao Finance (BAO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Bao Finance (BAO)

Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly.

It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer.

Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols.

The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go.

Oficiální webové stránky:
https://bao.finance/

Bao Finance (BAO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bao Finance (BAO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
Historické minimum:
Aktuální cena:
Tokenomika Bao Finance (BAO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bao Finance (BAO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BAO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BAO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BAO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBAO!

Předpověď ceny BAO

Chcete vědět, kam může BAO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BAO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.