Tokenomika pro BangChain AI (BANGCHAIN)

Zjistěte klíčové informace o BangChain AI (BANGCHAIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o BangChain AI (BANGCHAIN)

Oficiální webové stránky:
https://www.orifice.store/

BangChain AI (BANGCHAIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BangChain AI (BANGCHAIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 425.73K
Celkový objem:
$ 999.83M
Objem v oběhu:
$ 999.83M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 425.73K
Historické maximum:
$ 0.00453387
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00042444
Tokenomika BangChain AI (BANGCHAIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BangChain AI (BANGCHAIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BANGCHAIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BANGCHAIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BANGCHAIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBANGCHAIN!

Předpověď ceny BANGCHAIN

Chcete vědět, kam může BANGCHAIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BANGCHAIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.