Tokenomika pro Banana (N)
Informace o Banana (N)
In the ever-surprising world of crypto, Justin Sun, founder of Tron, made headlines after purchasing a taped banana art piece, sparking a viral frenzy. Sun then took to Twitter, cryptically linking his purchase to Tron with the phrase: "N for Banana." This playful moment gave rise to Banana Coin, a memecoin with the ticker $N, built on the Tron blockchain. Combining humor, art, and blockchain innovation, $N embodies the essence of crypto culture: unpredictable, engaging, and driven by community enthusiasm. Whether it’s a clever nod to the meme economy or a new trendsetter, $N is already making waves in the Tron ecosystem, proving that even a banana can fuel the next big crypto phenomenon.
Banana (N): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Banana (N), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Banana (N): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Banana (N) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů N, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu N, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro N rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuN!
Předpověď ceny N
Chcete vědět, kam může N zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen N kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
