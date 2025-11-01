BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Ballz of Steel je 0.00128063 USD. Sledujte aktualizace cen BALLZ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BALLZ.

Více informací o BALLZ

Informace o ceně BALLZ

Co je to BALLZ

Oficiální webové stránky BALLZ

Tokenomika pro BALLZ

Předpověď cen BALLZ

Logo Ballz of Steel

Ballz of Steel Cena (BALLZ)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BALLZ na USD

$0.00128047
+0.50%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Ballz of Steel (BALLZ)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:41:37 (UTC+8)

Informace o ceně Ballz of Steel (BALLZ) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00125617
Nejnižší za 24 h
$ 0.00128631
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00125617
$ 0.00128631
$ 0.01151396
$ 0
+0.03%

+0.52%

-1.27%

-1.27%

Cena Ballz of Steel (BALLZ) v reálném čase je $0.00128063. Za posledních 24 hodin se BALLZ obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00125617 do maxima $ 0.00128631, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BALLZ v historii je $ 0.01151396, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BALLZ se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o +0.52% a za posledních 7 dní o -1.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ballz of Steel (BALLZ)

$ 1.28M
--
$ 1.28M
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Ballz of Steel je $ 1.28M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BALLZ je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.28M.

Historie cen v USD pro Ballz of Steel (BALLZ)

Během dnešního dne byla změna ceny Ballz of Steel na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ballz of Steel na USD  $ -0.0004108190.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ballz of Steel na USD  $ -0.0005787019.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ballz of Steel na USD  $ +0.000098387304471389.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.52%
30 dní$ -0.0004108190-32.07%
60 dní$ -0.0005787019-45.18%
90 dní$ +0.000098387304471389+8.32%

Co je Ballz of Steel (BALLZ)

Drop. Bounce. Win!

Ever wanted to drop balls and win BIG? 🚀

Ballz of Steel is here to make your Plinko dreams come true! Play for FREE in Telegram. Engage in the excitement, accumulate points, and prepare yourself for the unveiling of spectacular airdrop rewards that await you! 🪂💰

All you need is to drop your balls and watch your rewards pile up. Dive into the game, achieve high scores, and emerge victorious

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Ballz of Steel (BALLZ)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Ballz of Steel (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ballz of Steel (BALLZ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ballz of Steel (BALLZ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ballz of Steel.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ballz of Steel!

BALLZ na místní měny

Tokenomika pro Ballz of Steel (BALLZ)

Pochopení tokenomiky Ballz of Steel (BALLZ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BALLZ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ballz of Steel (BALLZ)

Jakou hodnotu má dnes Ballz of Steel (BALLZ)?
Aktuální cena BALLZ v USD je 0.00128063 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BALLZ v USD?
Aktuální cena BALLZ v USD je $ 0.00128063. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ballz of Steel?
Tržní kapitalizace BALLZ je $ 1.28M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BALLZ v oběhu?
Objem BALLZ v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BALLZ?
BALLZ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01151396 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BALLZ?
BALLZ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BALLZ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BALLZ je -- USD.
Dosáhne BALLZ letos vyšší ceny?
BALLZ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBALLZ, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Ballz of Steel (BALLZ)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

