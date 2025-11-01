BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Ballerina Cappuccina je 0.00005 USD. Sledujte aktualizace cen BALLERINA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BALLERINA.Dnešní aktuální cena Ballerina Cappuccina je 0.00005 USD. Sledujte aktualizace cen BALLERINA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BALLERINA.

Více informací o BALLERINA

Informace o ceně BALLERINA

Co je to BALLERINA

Oficiální webové stránky BALLERINA

Tokenomika pro BALLERINA

Předpověď cen BALLERINA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Ballerina Cappuccina

Ballerina Cappuccina Cena (BALLERINA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BALLERINA na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Ballerina Cappuccina (BALLERINA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:28:32 (UTC+8)

Informace o ceně Ballerina Cappuccina (BALLERINA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00073847
$ 0.00073847$ 0.00073847

$ 0.000050
$ 0.000050$ 0.000050

--

--

0.00%

0.00%

Cena Ballerina Cappuccina (BALLERINA) v reálném čase je $0.00005. Za posledních 24 hodin se BALLERINA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BALLERINA v historii je $ 0.00073847, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000050.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BALLERINA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

$ 50.00K
$ 50.00K$ 50.00K

--
----

$ 50.00K
$ 50.00K$ 50.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Ballerina Cappuccina je $ 50.00K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BALLERINA je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 50.00K.

Historie cen v USD pro Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Během dnešního dne byla změna ceny Ballerina Cappuccina na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ballerina Cappuccina na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ballerina Cappuccina na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ballerina Cappuccina na USD  $ +0.000000003302427106616.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0.00000000000.00%
90 dní$ +0.000000003302427106616+0.01%

Co je Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Ballerina Cappuccina is Cappuccino Assassino’s girlfriend —a takeaway coffee cup dressed in a ballet skirt and pointe shoes, spinning quietly.She was brewed on TikTok from a double espresso and steamed milk.When life gets too Real, Caffeine makes you feel lighter. Token Name: $BALLERINA Total Supply: 1,000,000,000 Tax: 0%

  1. Create a Wallet Use Metamask or your preferred wallet.
  2. Add BNB Buy or transfer BNB to your wallet.
  3. Swap for $BALLERINA Paste the contract address on a DEX and confirm the swap.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Ballerina Cappuccina (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ballerina Cappuccina (BALLERINA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ballerina Cappuccina (BALLERINA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ballerina Cappuccina.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ballerina Cappuccina!

BALLERINA na místní měny

Tokenomika pro Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Pochopení tokenomiky Ballerina Cappuccina (BALLERINA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BALLERINA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Jakou hodnotu má dnes Ballerina Cappuccina (BALLERINA)?
Aktuální cena BALLERINA v USD je 0.000050 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BALLERINA v USD?
Aktuální cena BALLERINA v USD je $ 0.000050. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ballerina Cappuccina?
Tržní kapitalizace BALLERINA je $ 50.00K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BALLERINA v oběhu?
Objem BALLERINA v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BALLERINA?
BALLERINA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00073847 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BALLERINA?
BALLERINA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000050 USD.
Jaký je objem obchodování BALLERINA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BALLERINA je -- USD.
Dosáhne BALLERINA letos vyšší ceny?
BALLERINA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBALLERINA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:28:32 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,079.53
$110,079.53$110,079.53

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.69
$3,873.69$3,873.69

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02421
$0.02421$0.02421

-24.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.21
$186.21$186.21

-1.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.69
$3,873.69$3,873.69

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,079.53
$110,079.53$110,079.53

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.21
$186.21$186.21

-1.03%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5073
$2.5073$2.5073

-0.66%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10050
$0.10050$0.10050

+101.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01877
$0.01877$0.01877

-6.15%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.07876
$0.07876$0.07876

+687.60%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00597
$0.00597$0.00597

+397.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053759
$0.0053759$0.0053759

+174.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000822
$0.0000822$0.0000822

+64.40%