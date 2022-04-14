Tokenomika pro BAKENEKO (BAKENEKO)

Tokenomika pro BAKENEKO (BAKENEKO)

Zjistěte klíčové informace o BAKENEKO (BAKENEKO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o BAKENEKO (BAKENEKO)

BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated cat themed token. Making BNB great again!

Making BNB Great Again BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated community meme token. Is a type of Japanese yokai, or supernatural cat on BNB chain. More specifically, it is a kaibyo. Although they are more commonly known as monster cats but bakeneko have a chivalrous spirit and only use their swords against evil. Bakeneko is a social cat that love to have fun and live the normal life.

Oficiální webové stránky:
https://bakenekobsc.com

BAKENEKO (BAKENEKO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BAKENEKO (BAKENEKO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.69K
Celkový objem:
$ 624.89B
Objem v oběhu:
$ 563.19B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.31K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika BAKENEKO (BAKENEKO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BAKENEKO (BAKENEKO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BAKENEKO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BAKENEKO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BAKENEKO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBAKENEKO!

Předpověď ceny BAKENEKO

Chcete vědět, kam může BAKENEKO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BAKENEKO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.