Dnešní aktuální cena Bag on Bonk je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BAG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BAG.Dnešní aktuální cena Bag on Bonk je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BAG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BAG.

Více informací o BAG

Informace o ceně BAG

Co je to BAG

Oficiální webové stránky BAG

Tokenomika pro BAG

Předpověď cen BAG

Logo Bag on Bonk

Bag on Bonk Cena (BAG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BAG na USD

$0.00023814
-0.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Bag on Bonk (BAG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:49:29 (UTC+8)

Informace o ceně Bag on Bonk (BAG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.0010115
$ 0
-0.32%

-1.16%

+2.41%

+2.41%

Cena Bag on Bonk (BAG) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BAG obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BAG v historii je $ 0.0010115, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BAG se za poslední hodinu změnila o -0.32%, za 24 hodin o -1.16% a za posledních 7 dní o +2.41%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bag on Bonk (BAG)

$ 238.10K
--
$ 238.10K
999.81M
999,811,586.312777
Aktuální tržní kapitalizace Bag on Bonk je $ 238.10K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BAG je 999.81M, přičemž celková zásoba je 999811586.312777. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 238.10K.

Historie cen v USD pro Bag on Bonk (BAG)

Během dnešního dne byla změna ceny Bag on Bonk na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bag on Bonk na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bag on Bonk na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bag on Bonk na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.16%
30 dní$ 0-35.01%
60 dní$ 0-69.26%
90 dní$ 0--

Co je Bag on Bonk (BAG)

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Bag on Bonk (BAG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Bag on Bonk (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bag on Bonk (BAG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bag on Bonk (BAG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bag on Bonk.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bag on Bonk!

BAG na místní měny

Tokenomika pro Bag on Bonk (BAG)

Pochopení tokenomiky Bag on Bonk (BAG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BAG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bag on Bonk (BAG)

Jakou hodnotu má dnes Bag on Bonk (BAG)?
Aktuální cena BAG v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BAG v USD?
Aktuální cena BAG v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bag on Bonk?
Tržní kapitalizace BAG je $ 238.10K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BAG v oběhu?
Objem BAG v oběhu je 999.81M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BAG?
BAG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0010115 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BAG?
BAG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BAG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BAG je -- USD.
Dosáhne BAG letos vyšší ceny?
BAG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBAG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:49:29 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Bag on Bonk (BAG)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

