Tokenomika pro BADCATsol ($BADCAT)
Informace o BADCATsol ($BADCAT)
BADCAT is all about fun. While this cheeky cat might have a rebellious side, its true mission is to bring people together and spread positive energy. Join a vibrant community, grab some cool merch, play the fun FAP game, and even help real-life dogs and cats along the way!
In of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he’s the top cat in town. In a world of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he’s the top cat in town. BadCat’S a lazy, degenerate gambler.
BADCATsol ($BADCAT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BADCATsol ($BADCAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BADCATsol ($BADCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BADCATsol ($BADCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $BADCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $BADCAT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $BADCAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$BADCAT!
Předpověď ceny $BADCAT
Chcete vědět, kam může $BADCAT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $BADCAT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.