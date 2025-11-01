BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Backbone Labs Staked LUNA je 0.149535 USD. Sledujte aktualizace cen BLUNA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLUNA.

Více informací o BLUNA

Informace o ceně BLUNA

Co je to BLUNA

Oficiální webové stránky BLUNA

Tokenomika pro BLUNA

Předpověď cen BLUNA

Logo Backbone Labs Staked LUNA

Backbone Labs Staked LUNA Cena (BLUNA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BLUNA na USD

$0.149535
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:19:19 (UTC+8)

Informace o ceně Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 2.21
$ 0.061061
--

--

-0.15%

-0.15%

Cena Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) v reálném čase je $0.149535. Za posledních 24 hodin se BLUNA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BLUNA v historii je $ 2.21, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.061061.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BLUNA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -0.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

$ 221.46K
--
$ 221.46K
1.48M
1,480,982.693663
Aktuální tržní kapitalizace Backbone Labs Staked LUNA je $ 221.46K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BLUNA je 1.48M, přičemž celková zásoba je 1480982.693663. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 221.46K.

Historie cen v USD pro Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Během dnešního dne byla změna ceny Backbone Labs Staked LUNA na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Backbone Labs Staked LUNA na USD  $ -0.0471836308.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Backbone Labs Staked LUNA na USD  $ -0.1252461645.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Backbone Labs Staked LUNA na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0471836308-31.55%
60 dní$ -0.1252461645-83.75%
90 dní$ 0--

Co je Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

This is a liquid staking token (LST) of Luna, issued by Backbone Labs

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Backbone Labs Staked LUNA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Backbone Labs Staked LUNA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Backbone Labs Staked LUNA!

BLUNA na místní měny

Tokenomika pro Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Pochopení tokenomiky Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BLUNA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Jakou hodnotu má dnes Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)?
Aktuální cena BLUNA v USD je 0.149535 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BLUNA v USD?
Aktuální cena BLUNA v USD je $ 0.149535. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Backbone Labs Staked LUNA?
Tržní kapitalizace BLUNA je $ 221.46K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BLUNA v oběhu?
Objem BLUNA v oběhu je 1.48M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BLUNA?
BLUNA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.21 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BLUNA?
BLUNA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.061061 USD.
Jaký je objem obchodování BLUNA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BLUNA je -- USD.
Dosáhne BLUNA letos vyšší ceny?
BLUNA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBLUNA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:19:19 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

