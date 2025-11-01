BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena BabyUnicorn je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BABYU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BABYU.Dnešní aktuální cena BabyUnicorn je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BABYU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BABYU.

Více informací o BABYU

Informace o ceně BABYU

Co je to BABYU

Oficiální webové stránky BABYU

Tokenomika pro BABYU

Předpověď cen BABYU

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo BabyUnicorn

BabyUnicorn Cena (BABYU)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BABYU na USD

$0.00012616
$0.00012616$0.00012616
-0.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BabyUnicorn (BABYU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:19:09 (UTC+8)

Informace o ceně BabyUnicorn (BABYU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.68%

-0.89%

-20.70%

-20.70%

Cena BabyUnicorn (BABYU) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BABYU obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BABYU v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BABYU se za poslední hodinu změnila o -0.68%, za 24 hodin o -0.89% a za posledních 7 dní o -20.70%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BabyUnicorn (BABYU)

$ 126.20K
$ 126.20K$ 126.20K

--
----

$ 126.20K
$ 126.20K$ 126.20K

999.84M
999.84M 999.84M

999,843,407.961523
999,843,407.961523 999,843,407.961523

Aktuální tržní kapitalizace BabyUnicorn je $ 126.20K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BABYU je 999.84M, přičemž celková zásoba je 999843407.961523. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 126.20K.

Historie cen v USD pro BabyUnicorn (BABYU)

Během dnešního dne byla změna ceny BabyUnicorn na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BabyUnicorn na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BabyUnicorn na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BabyUnicorn na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.89%
30 dní$ 0-63.70%
60 dní$ 0-2.86%
90 dní$ 0--

Co je BabyUnicorn (BABYU)

Introducing BabyU the first in the world Unicorn AI TOY– Where AI Meets Playfulness & Learning

Visit: babyu.tech

Hello Crypto & Tech Community,

We’re excited to unveil BabyU (BABYU) — an innovative project blending AI-powered educational toys with cryptocurrency utility, designed to spark creativity, learning, and playful exploration.

What Is BabyU? • BabyU develops intelligent toys and educational tools that use AI to engage children in learning, creativity, and interactive play. • The project envisions a future where smart toys not only entertain, but also teach, adapting to each child’s pace and needs.
• Importantly, BabyU tokens (BABYU) will be integrated as a payment method within the eco-system — meaning you can use BABYU to purchase AI toys and educational products.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BabyUnicorn (BABYU)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BabyUnicorn (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BabyUnicorn (BABYU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BabyUnicorn (BABYU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BabyUnicorn.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BabyUnicorn!

BABYU na místní měny

Tokenomika pro BabyUnicorn (BABYU)

Pochopení tokenomiky BabyUnicorn (BABYU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BABYU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BabyUnicorn (BABYU)

Jakou hodnotu má dnes BabyUnicorn (BABYU)?
Aktuální cena BABYU v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BABYU v USD?
Aktuální cena BABYU v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BabyUnicorn?
Tržní kapitalizace BABYU je $ 126.20K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BABYU v oběhu?
Objem BABYU v oběhu je 999.84M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BABYU?
BABYU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BABYU?
BABYU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BABYU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BABYU je -- USD.
Dosáhne BABYU letos vyšší ceny?
BABYU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBABYU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:19:09 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BabyUnicorn (BABYU)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,925.60
$109,925.60$109,925.60

-0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.27
$3,873.27$3,873.27

+0.32%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02477
$0.02477$0.02477

-23.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.51
$185.51$185.51

-1.40%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.27
$3,873.27$3,873.27

+0.32%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,925.60
$109,925.60$109,925.60

-0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.51
$185.51$185.51

-1.40%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5037
$2.5037$2.5037

-0.80%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.88
$1,087.88$1,087.88

+0.32%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09508
$0.09508$0.09508

+90.16%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03124
$0.03124$0.03124

+56.20%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00373
$0.00373$0.00373

+210.83%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00006601
$0.00006601$0.00006601

+214.03%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0050838
$0.0050838$0.0050838

+159.11%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000814
$0.0000814$0.0000814

+62.80%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03124
$0.03124$0.03124

+56.20%