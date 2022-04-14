Tokenomika pro BabyPOES (BABYPOES)
Informace o BabyPOES (BABYPOES)
The Story Behind BABYPOES: A Memorable Journey in Crypto Space BABYPOES combines fun with crazy opportunities in the crypto market. Our experienced team is dedicated to building a trustworthy and stable community around our unique meme token.
We prioritize community involvement through regular updates, and transparent communication, ensuring an exciting and fun experience for everyone in the BABYPOES ecosystem.
BabyPOES (BABYPOES): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BabyPOES (BABYPOES), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BabyPOES (BABYPOES): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BabyPOES (BABYPOES) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BABYPOES, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BABYPOES, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BABYPOES rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBABYPOES!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.