Dnešní aktuální cena BabyManyu je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BABYMANYU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BABYMANYU.

Více informací o BABYMANYU

Informace o ceně BABYMANYU

Co je to BABYMANYU

Oficiální webové stránky BABYMANYU

Tokenomika pro BABYMANYU

Předpověď cen BABYMANYU

Logo BabyManyu

BabyManyu Cena (BABYMANYU)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BABYMANYU na USD

--
----
+5.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BabyManyu (BABYMANYU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:49:20 (UTC+8)

Informace o ceně BabyManyu (BABYMANYU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.46%

+5.76%

+13.74%

+13.74%

Cena BabyManyu (BABYMANYU) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BABYMANYU obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BABYMANYU v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BABYMANYU se za poslední hodinu změnila o +1.46%, za 24 hodin o +5.76% a za posledních 7 dní o +13.74%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BabyManyu (BABYMANYU)

$ 70.82K
$ 70.82K$ 70.82K

--
----

$ 70.82K
$ 70.82K$ 70.82K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace BabyManyu je $ 70.82K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BABYMANYU je 420.69T, přičemž celková zásoba je 420690000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 70.82K.

Historie cen v USD pro BabyManyu (BABYMANYU)

Během dnešního dne byla změna ceny BabyManyu na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BabyManyu na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BabyManyu na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BabyManyu na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+5.76%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je BabyManyu (BABYMANYU)

BabyManyu ($BABYMANYU) is the playful successor to the viral $MANYU on Ethereum, carrying forward the legend of Manyu the Mame Shibe. Just as Doge inspired BabyDoge, BabyManyu emerges as the “baby version” of $MANYU—backed by a passionate community, fresh believers, and meme culture at its core.

With an ambitious roadmap featuring BabyManyu Swap, Launchpad, NFTs, and even bridge integrations, the project blends fun with forward-looking utility. Whether you’re here for memes, community, or opportunity, BabyManyu is more than a token—it’s the next chapter in Ethereum’s dog-coin legacy.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BabyManyu (BABYMANYU)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BabyManyu (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BabyManyu (BABYMANYU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BabyManyu (BABYMANYU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BabyManyu.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BabyManyu!

BABYMANYU na místní měny

Tokenomika pro BabyManyu (BABYMANYU)

Pochopení tokenomiky BabyManyu (BABYMANYU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BABYMANYU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BabyManyu (BABYMANYU)

Jakou hodnotu má dnes BabyManyu (BABYMANYU)?
Aktuální cena BABYMANYU v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BABYMANYU v USD?
Aktuální cena BABYMANYU v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BabyManyu?
Tržní kapitalizace BABYMANYU je $ 70.82K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BABYMANYU v oběhu?
Objem BABYMANYU v oběhu je 420.69T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BABYMANYU?
BABYMANYU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BABYMANYU?
BABYMANYU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BABYMANYU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BABYMANYU je -- USD.
Dosáhne BABYMANYU letos vyšší ceny?
BABYMANYU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBABYMANYU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:49:20 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BabyManyu (BABYMANYU)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

