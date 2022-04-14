Tokenomika pro BabyLofi (BABYLOFI)
My name is BABY LOFI
Baby Lofi is the adorable and mischievous son of #Lofi the Yeti, the legendary YETI of the #Sui Chain.💧
Baby Lofi carries the same playful spirit and determination as his father, but with his own unique charm and charisma!
I was frozen 🥶❄️for centuries, but I've awakened and am ready to build a brighter future 🧊
Join me and my YETI FAM. Together, we’ll shape the future 💧🌍
BabyLofi (BABYLOFI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BabyLofi (BABYLOFI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BabyLofi (BABYLOFI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BabyLofi (BABYLOFI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BABYLOFI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BABYLOFI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BABYLOFI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBABYLOFI!
