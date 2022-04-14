Tokenomika pro Babydog (BABYDOG)
Informace o Babydog (BABYDOG)
Babydog was the pet of US Senator and West Virginia Governor James Justice and teamed up with his owner during the Republican National Convention
Babydog has become a bona fide celebrity, having captured the public's attention
Babydog 5.27 at BTC conference and more political events
becoming the most talked about Dog the first pet dog in history to be able to attend national conventions political venues
and he will be launching on Ethereum building community culture and promoting memecoin!
Babydog (BABYDOG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Babydog (BABYDOG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Babydog (BABYDOG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Babydog (BABYDOG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BABYDOG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BABYDOG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BABYDOG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBABYDOG!
Předpověď ceny BABYDOG
Chcete vědět, kam může BABYDOG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BABYDOG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.