Tokenomika pro BabyCate (BABYCATE)
Informace o BabyCate (BABYCATE)
Amidst the gloomy Memecoin scene on Binance Smart Chain, A new phenomenon has risen – BabyCate! Our mission is clear: to revitalise the memecoin scene on BSC and roll out the red carpet for the triumphant return of Changpeng Zhao, the beloved King of Binance.
We believe that memecoins can be more than just fleeting trends. They have the power to build communities, spark creativity, and even drive innovation. With BabyCate, we're fostering an environment where fun and potential intertwine.
As we eagerly await CZ's return, BabyCate is more than just a token; we're a passionate community, a movement dedicated to showing our unwavering support. Consider us the ultimate welcome-back gift, a testament to the excitement and anticipation surrounding the King's comeback.
BabyCate (BABYCATE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BabyCate (BABYCATE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BabyCate (BABYCATE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BabyCate (BABYCATE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BABYCATE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BABYCATE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BABYCATE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBABYCATE!
Předpověď ceny BABYCATE
Chcete vědět, kam může BABYCATE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BABYCATE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.