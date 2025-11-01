BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Baby World Liberty Financial je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BABYWLFI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BABYWLFI.

Více informací o BABYWLFI

Informace o ceně BABYWLFI

Co je to BABYWLFI

Oficiální webové stránky BABYWLFI

Tokenomika pro BABYWLFI

Předpověď cen BABYWLFI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Baby World Liberty Financial

Baby World Liberty Financial Cena (BABYWLFI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BABYWLFI na USD

--
----
+0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:19:00 (UTC+8)

Informace o ceně Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000666
$ 0.00000666$ 0.00000666

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+0.43%

-1.91%

-1.91%

Cena Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BABYWLFI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BABYWLFI v historii je $ 0.00000666, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BABYWLFI se za poslední hodinu změnila o -0.11%, za 24 hodin o +0.43% a za posledních 7 dní o -1.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

$ 86.87K
$ 86.87K$ 86.87K

--
----

$ 86.87K
$ 86.87K$ 86.87K

90.00B
90.00B 90.00B

90,000,000,000.0
90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Baby World Liberty Financial je $ 86.87K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BABYWLFI je 90.00B, přičemž celková zásoba je 90000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 86.87K.

Historie cen v USD pro Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Během dnešního dne byla změna ceny Baby World Liberty Financial na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Baby World Liberty Financial na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Baby World Liberty Financial na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Baby World Liberty Financial na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.43%
30 dní$ 0-40.00%
60 dní$ 0-65.45%
90 dní$ 0--

Co je Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

🌟 From the golden wings of World Liberty Financial, a new legacy takes flight…

🦅 Baby WLFI — born of freedom, shining with the promise of tomorrow.

✨ Forged in gold, soaring with unstoppable energy.

⚡️ 0% Tax. 100% Meme Power. Empowered by the community. Guided by greatness.

👑 The sky is just

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Baby World Liberty Financial (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Baby World Liberty Financial.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Baby World Liberty Financial!

BABYWLFI na místní měny

Tokenomika pro Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Pochopení tokenomiky Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BABYWLFI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Jakou hodnotu má dnes Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)?
Aktuální cena BABYWLFI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BABYWLFI v USD?
Aktuální cena BABYWLFI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Baby World Liberty Financial?
Tržní kapitalizace BABYWLFI je $ 86.87K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BABYWLFI v oběhu?
Objem BABYWLFI v oběhu je 90.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BABYWLFI?
BABYWLFI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00000666 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BABYWLFI?
BABYWLFI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BABYWLFI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BABYWLFI je -- USD.
Dosáhne BABYWLFI letos vyšší ceny?
BABYWLFI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBABYWLFI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:19:00 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

