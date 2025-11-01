BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Baby Trash je 0.00000756 USD. Sledujte aktualizace cen BTRASH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BTRASH.

Logo Baby Trash

Baby Trash Cena (BTRASH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BTRASH na USD

-5.90%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Baby Trash (BTRASH)
Informace o ceně Baby Trash (BTRASH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000751
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000804
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000751
$ 0.00000804
$ 0.00014678
$ 0.0000072
+0.70%

-5.99%

-1.42%

-1.42%

Cena Baby Trash (BTRASH) v reálném čase je $0.00000756. Za posledních 24 hodin se BTRASH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000751 do maxima $ 0.00000804, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BTRASH v historii je $ 0.00014678, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000072.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BTRASH se za poslední hodinu změnila o +0.70%, za 24 hodin o -5.99% a za posledních 7 dní o -1.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Baby Trash (BTRASH)

$ 7.56K
$ 7.56K
999.99M
999,985,441.542389
Aktuální tržní kapitalizace Baby Trash je $ 7.56K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BTRASH je 999.99M, přičemž celková zásoba je 999985441.542389. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.56K.

Historie cen v USD pro Baby Trash (BTRASH)

Během dnešního dne byla změna ceny Baby Trash na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Baby Trash na USD  $ -0.0000023214.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Baby Trash na USD  $ -0.0000065067.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Baby Trash na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-5.99%
30 dní$ -0.0000023214-30.70%
60 dní$ -0.0000065067-86.06%
90 dní$ 0--

Co je Baby Trash (BTRASH)

Baby Trash is where garbage meets gains! We’re a fun, chaotic crypto community turning tiny messes into big opportunities. From stinky diapers to stacked wallets, our mission is to embrace the chaos, laugh at the madness, and ride the wildest waves of he crypto world together.

Baby Trash, Tiny trash, The messiest way to the moon. We rake the garbage, you rake the gains. You can buy now or cry later like a baby!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Baby Trash (BTRASH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Baby Trash (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Baby Trash (BTRASH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Baby Trash (BTRASH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Baby Trash.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Baby Trash!

BTRASH na místní měny

Tokenomika pro Baby Trash (BTRASH)

Pochopení tokenomiky Baby Trash (BTRASH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BTRASH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Baby Trash (BTRASH)

Jakou hodnotu má dnes Baby Trash (BTRASH)?
Aktuální cena BTRASH v USD je 0.00000756 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BTRASH v USD?
Aktuální cena BTRASH v USD je $ 0.00000756. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Baby Trash?
Tržní kapitalizace BTRASH je $ 7.56K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BTRASH v oběhu?
Objem BTRASH v oběhu je 999.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BTRASH?
BTRASH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00014678 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BTRASH?
BTRASH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000072 USD.
Jaký je objem obchodování BTRASH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BTRASH je -- USD.
Dosáhne BTRASH letos vyšší ceny?
BTRASH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBTRASH, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Baby Trash (BTRASH)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

