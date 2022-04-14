Tokenomika pro Baby Tiger ($BBT)

Tokenomika pro Baby Tiger ($BBT)

Zjistěte klíčové informace o Baby Tiger ($BBT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Baby Tiger ($BBT)

Baby Tiger is the first reflexive meme coin.

Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem

Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform)

• When eth price increases, BBT borrows money against treasury

Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury

Oficiální webové stránky:
https://babytiger.io/
Bílá kniha:
https://babytiger.io/whitepaper/?i=1

Baby Tiger ($BBT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Baby Tiger ($BBT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 15.66K
Celkový objem:
$ 2.00B
Objem v oběhu:
$ 2.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 15.66K
Historické maximum:
$ 0.01729649
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Baby Tiger ($BBT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Baby Tiger ($BBT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $BBT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $BBT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $BBT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$BBT!

Předpověď ceny $BBT

Chcete vědět, kam může $BBT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $BBT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.