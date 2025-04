Co je Baby Tiger ($BBT)

Baby Tiger is the first reflexive meme coin. Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform) • When eth price increases, BBT borrows money against treasury Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury

