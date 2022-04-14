Tokenomika pro Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Zjistěte klíčové informace o Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe.

With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him.

As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend.

Oficiální webové stránky:
https://babyshiro.vip/

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 17.91K
Celkový objem:
$ 999.79M
Objem v oběhu:
$ 999.79M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.91K
Historické maximum:
$ 0.00429534
Historické minimum:
$ 0.0000108
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Baby Shiro Neko (BABYSHIRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BABYSHIRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BABYSHIRO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BABYSHIRO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBABYSHIRO!

Předpověď ceny BABYSHIRO

Chcete vědět, kam může BABYSHIRO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BABYSHIRO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.