Tokenomika pro Baby Shiba Inu (BABYSHIB)
Informace o Baby Shiba Inu (BABYSHIB)
Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu.
$BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available.
$BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds.
As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization.
Baby Shiba Inu (BABYSHIB): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Baby Shiba Inu (BABYSHIB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Baby Shiba Inu (BABYSHIB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Baby Shiba Inu (BABYSHIB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BABYSHIB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BABYSHIB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BABYSHIB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBABYSHIB!
Předpověď ceny BABYSHIB
Chcete vědět, kam může BABYSHIB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BABYSHIB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.