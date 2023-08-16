Tokenomika pro Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Tokenomika pro Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Zjistěte klíčové informace o Baby Shiba Inu (BABYSHIB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu.

$BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available.

$BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds.

As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization.

Oficiální webové stránky:
https://babyshib.vip
Bílá kniha:
https://babyshiba-1.gitbook.io/babyshiba-shibpaper/

Baby Shiba Inu (BABYSHIB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Baby Shiba Inu (BABYSHIB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 480.05K
$ 480.05K$ 480.05K
Celkový objem:
$ 420.00M
$ 420.00M$ 420.00M
Objem v oběhu:
$ 394.94M
$ 394.94M$ 394.94M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 510.50K
$ 510.50K$ 510.50K
Historické maximum:
$ 0.03275629
$ 0.03275629$ 0.03275629
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00121695
$ 0.00121695$ 0.00121695

Tokenomika Baby Shiba Inu (BABYSHIB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Baby Shiba Inu (BABYSHIB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BABYSHIB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BABYSHIB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BABYSHIB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBABYSHIB!

Předpověď ceny BABYSHIB

Chcete vědět, kam může BABYSHIB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BABYSHIB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.