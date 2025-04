Co je Baby Shark Tank (BASHTANK)

Deflationary, community based, 'frictionless' token. 10% transaction tax, 8% goes to liquidity pool and 2% split to holders. Holders receive passive tokens, and price floor continues to rise over time. Large amount of marketing already and much more coming. Start with hype from an Elon Musk tweet, but has continued to grow and push higher price each day.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Baby Shark Tank (BASHTANK) Oficiální webová stránka