Tokenomika pro Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

Zjistěte klíčové informace o Baby Purple Pepe (BABYPURPE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment.

Oficiální webové stránky:
https://babypurpe.xyz/

Baby Purple Pepe (BABYPURPE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Baby Purple Pepe (BABYPURPE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 43.63K
Celkový objem:
$ 993.67M
Objem v oběhu:
$ 993.67M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 43.63K
Historické maximum:
$ 0.00151285
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Baby Purple Pepe (BABYPURPE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Baby Purple Pepe (BABYPURPE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BABYPURPE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BABYPURPE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BABYPURPE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBABYPURPE!

Předpověď ceny BABYPURPE

Chcete vědět, kam může BABYPURPE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BABYPURPE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.