Tokenomika pro Baby Pnut (BABYPNUT)
Informace o Baby Pnut (BABYPNUT)
Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets.
From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀
Baby Pnut (BABYPNUT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Baby Pnut (BABYPNUT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Baby Pnut (BABYPNUT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Baby Pnut (BABYPNUT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BABYPNUT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BABYPNUT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BABYPNUT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBABYPNUT!
Předpověď ceny BABYPNUT
Chcete vědět, kam může BABYPNUT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BABYPNUT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.