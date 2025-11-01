BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Baby Neiro Token je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BABYNEIRO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BABYNEIRO.Dnešní aktuální cena Baby Neiro Token je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BABYNEIRO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BABYNEIRO.

Více informací o BABYNEIRO

Informace o ceně BABYNEIRO

Co je to BABYNEIRO

Oficiální webové stránky BABYNEIRO

Tokenomika pro BABYNEIRO

Předpověď cen BABYNEIRO

Logo Baby Neiro Token

Baby Neiro Token Cena (BABYNEIRO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BABYNEIRO na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Baby Neiro Token (BABYNEIRO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:18:52 (UTC+8)

Informace o ceně Baby Neiro Token (BABYNEIRO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.94%

+4.94%

Cena Baby Neiro Token (BABYNEIRO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BABYNEIRO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BABYNEIRO v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BABYNEIRO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +4.94%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

$ 52.16K
$ 52.16K$ 52.16K

--
----

$ 52.16K
$ 52.16K$ 52.16K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Baby Neiro Token je $ 52.16K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BABYNEIRO je 420.69B, přičemž celková zásoba je 420690000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 52.16K.

Historie cen v USD pro Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Během dnešního dne byla změna ceny Baby Neiro Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Baby Neiro Token na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Baby Neiro Token na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Baby Neiro Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-9.85%
60 dní$ 0-19.04%
90 dní$ 0--

Co je Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

BabyNeiro follows in the footsteps of $Neiro, aiming to make a big impact in the crypto space. Supported by a strong community and led by an experienced CTO with a history of managing multi-million dollar projects, BabyNeiro is all about using community backing and leadership expertise to tackle the challenges of the crypto market. With its sights set on the next bull cycle, the project is focused on achieving substantial growth.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Baby Neiro Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Baby Neiro Token (BABYNEIRO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Baby Neiro Token (BABYNEIRO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Baby Neiro Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Baby Neiro Token!

BABYNEIRO na místní měny

Tokenomika pro Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Pochopení tokenomiky Baby Neiro Token (BABYNEIRO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BABYNEIRO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Jakou hodnotu má dnes Baby Neiro Token (BABYNEIRO)?
Aktuální cena BABYNEIRO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BABYNEIRO v USD?
Aktuální cena BABYNEIRO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Baby Neiro Token?
Tržní kapitalizace BABYNEIRO je $ 52.16K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BABYNEIRO v oběhu?
Objem BABYNEIRO v oběhu je 420.69B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BABYNEIRO?
BABYNEIRO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BABYNEIRO?
BABYNEIRO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BABYNEIRO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BABYNEIRO je -- USD.
Dosáhne BABYNEIRO letos vyšší ceny?
BABYNEIRO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBABYNEIRO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:18:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

