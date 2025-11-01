BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Baby DOWGE je 0.00033278 USD. Sledujte aktualizace cen BABY DOWGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BABY DOWGE.Dnešní aktuální cena Baby DOWGE je 0.00033278 USD. Sledujte aktualizace cen BABY DOWGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BABY DOWGE.

Více informací o BABY DOWGE

Informace o ceně BABY DOWGE

Co je to BABY DOWGE

Oficiální webové stránky BABY DOWGE

Tokenomika pro BABY DOWGE

Předpověď cen BABY DOWGE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Baby DOWGE

Baby DOWGE Cena (BABY DOWGE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BABY DOWGE na USD

+8.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Baby DOWGE (BABY DOWGE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:49:13 (UTC+8)

Informace o ceně Baby DOWGE (BABY DOWGE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00030297
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.22%

+8.48%

-0.96%

-0.96%

Cena Baby DOWGE (BABY DOWGE) v reálném čase je $0.00033278. Za posledních 24 hodin se BABY DOWGE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00030297 do maxima $ 0.00035558, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BABY DOWGE v historii je $ 0.00323566, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00022892.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BABY DOWGE se za poslední hodinu změnila o +0.22%, za 24 hodin o +8.48% a za posledních 7 dní o -0.96%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Baby DOWGE (BABY DOWGE)

--
----

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,668.125517
999,971,668.125517 999,971,668.125517

Aktuální tržní kapitalizace Baby DOWGE je $ 332.77K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BABY DOWGE je 999.97M, přičemž celková zásoba je 999971668.125517. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 332.77K.

Historie cen v USD pro Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Během dnešního dne byla změna ceny Baby DOWGE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Baby DOWGE na USD  $ -0.0000362431.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Baby DOWGE na USD  $ +0.0000525286.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Baby DOWGE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+8.48%
30 dní$ -0.0000362431-10.89%
60 dní$ +0.0000525286+15.78%
90 dní$ 0--

Co je Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Baby DOWGE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Baby DOWGE (BABY DOWGE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Baby DOWGE (BABY DOWGE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Baby DOWGE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Baby DOWGE!

BABY DOWGE na místní měny

Tokenomika pro Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Pochopení tokenomiky Baby DOWGE (BABY DOWGE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BABY DOWGE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Jakou hodnotu má dnes Baby DOWGE (BABY DOWGE)?
Aktuální cena BABY DOWGE v USD je 0.00033278 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BABY DOWGE v USD?
Aktuální cena BABY DOWGE v USD je $ 0.00033278. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Baby DOWGE?
Tržní kapitalizace BABY DOWGE je $ 332.77K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BABY DOWGE v oběhu?
Objem BABY DOWGE v oběhu je 999.97M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BABY DOWGE?
BABY DOWGE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00323566 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BABY DOWGE?
BABY DOWGE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00022892 USD.
Jaký je objem obchodování BABY DOWGE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BABY DOWGE je -- USD.
Dosáhne BABY DOWGE letos vyšší ceny?
BABY DOWGE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBABY DOWGE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

