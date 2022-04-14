Tokenomika pro BABY DEGEN (BABYDEGEN)
BABYDEGEN is here and he’s the youngest degen in town. Start em young, thats what they say. BABYDEGEN is the newest member of the degen family, and he gives you rewards on the base blockchain. When you buy BABYDEGEN, there is a tax which is used to buy and distribute degen rewards through a reflection token. The DEGEN community has been waiting for BABYDEGEN to come to base, and he’s finally here. So grab your bozo friends, and join the other degens with the new BABYDEGEN token.
Tokenomika BABY DEGEN (BABYDEGEN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BABY DEGEN (BABYDEGEN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BABYDEGEN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BABYDEGEN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BABYDEGEN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBABYDEGEN!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.