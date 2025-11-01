BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena B All In je 0.00001094 USD. Sledujte aktualizace cen BALLIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BALLIN.

Více informací o BALLIN

Informace o ceně BALLIN

Co je to BALLIN

Oficiální webové stránky BALLIN

Tokenomika pro BALLIN

Předpověď cen BALLIN

Logo B All In

B All In Cena (BALLIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BALLIN na USD

-0.60%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny B All In (BALLIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:18:21 (UTC+8)

Informace o ceně B All In (BALLIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001087
$ 0.00001087
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001121
$ 0.00001121
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001087
$ 0.00001087

$ 0.00001121
$ 0.00001121

$ 0.00020264
$ 0.00020264

$ 0.00001027
$ 0.00001027

-0.53%

-0.67%

-54.73%

-54.73%

Cena B All In (BALLIN) v reálném čase je $0.00001094. Za posledních 24 hodin se BALLIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001087 do maxima $ 0.00001121, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BALLIN v historii je $ 0.00020264, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001027.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BALLIN se za poslední hodinu změnila o -0.53%, za 24 hodin o -0.67% a za posledních 7 dní o -54.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu B All In (BALLIN)

$ 10.93K
$ 10.93K

$ 10.93K
$ 10.93K

999.79M
999.79M

999,790,658.105204
999,790,658.105204

Aktuální tržní kapitalizace B All In je $ 10.93K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BALLIN je 999.79M, přičemž celková zásoba je 999790658.105204. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.93K.

Historie cen v USD pro B All In (BALLIN)

Během dnešního dne byla změna ceny B All In na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny B All In na USD  $ -0.0000101812.
Za posledních 60 dní byla změna ceny B All In na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny B All In na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.67%
30 dní$ -0.0000101812-93.06%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je B All In (BALLIN)

$BALLIN is the perfect meme for everyone showing up every single day.

To be BALLIN, you gotta B-All-In.

The meaning to B All In doesn't only apply to the funds you invest.

It's about dedication.

The countless hours of research.

The endless raiding and working for your bags.

Not knowing how to quit while everyone is telling you you're wrong.

It's about believing in something.

Keep $BALLIN

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj B All In (BALLIN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny B All In (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít B All In (BALLIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva B All In (BALLIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro B All In.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny B All In!

BALLIN na místní měny

Tokenomika pro B All In (BALLIN)

Pochopení tokenomiky B All In (BALLIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BALLIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně B All In (BALLIN)

Jakou hodnotu má dnes B All In (BALLIN)?
Aktuální cena BALLIN v USD je 0.00001094 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BALLIN v USD?
Aktuální cena BALLIN v USD je $ 0.00001094. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace B All In?
Tržní kapitalizace BALLIN je $ 10.93K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BALLIN v oběhu?
Objem BALLIN v oběhu je 999.79M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BALLIN?
BALLIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00020264 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BALLIN?
BALLIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001027 USD.
Jaký je objem obchodování BALLIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BALLIN je -- USD.
Dosáhne BALLIN letos vyšší ceny?
BALLIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBALLIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:18:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se B All In (BALLIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$109,936.01

$3,874.83

$0.02412

$185.61

$1.0004

$3,874.83

$109,936.01

$185.61

$2.5040

$1,088.30

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09300

$0.04300

$0.00006565

$0.00394

$0.0048404

$0.04300

$0.0000814

