Co je AXL INU (AXL)

"Axl is a Decentralized exchange with smart routing on ETH Chain (ETH) and Binance Smart Chain (BSC) that will supports Liquidity Providing, Yield Farming, Staking, Launching IDO, NFT and Lending & borrow. Starting with the Main token of the Eco System $AXL and Ending with $Axls as a reward token for the system."

Zdroj AXL INU (AXL) Oficiální webová stránka