Dnešní aktuální cena Axelrod by Virtuals je 0.01683422 USD. Sledujte aktualizace cen AXR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AXR.

Axelrod by Virtuals Cena (AXR)

Zalistování zrušeno

$0.01681365
+0.60%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Axelrod by Virtuals (AXR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:40:55 (UTC+8)

Informace o ceně Axelrod by Virtuals (AXR) (USD)

$ 0.01426754
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-7.94%

+0.79%

+131.08%

+131.08%

Cena Axelrod by Virtuals (AXR) v reálném čase je $0.01683422. Za posledních 24 hodin se AXR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01426754 do maxima $ 0.01991418, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AXR v historii je $ 0.04937155, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00163668.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AXR se za poslední hodinu změnila o -7.94%, za 24 hodin o +0.79% a za posledních 7 dní o +131.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Axelrod by Virtuals (AXR)

Aktuální tržní kapitalizace Axelrod by Virtuals je $ 10.79M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AXR je 642.14M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.80M.

Historie cen v USD pro Axelrod by Virtuals (AXR)

Během dnešního dne byla změna ceny Axelrod by Virtuals na USD  $ +0.00013112.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Axelrod by Virtuals na USD  $ +0.0248837362.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Axelrod by Virtuals na USD  $ +0.0061142476.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Axelrod by Virtuals na USD  $ +0.001355866850568696.

Co je Axelrod by Virtuals (AXR)

Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj Axelrod by Virtuals (AXR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Axelrod by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Axelrod by Virtuals (AXR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Axelrod by Virtuals (AXR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Axelrod by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Axelrod by Virtuals!

Tokenomika pro Axelrod by Virtuals (AXR)

Pochopení tokenomiky Axelrod by Virtuals (AXR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AXR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Axelrod by Virtuals (AXR)

Jakou hodnotu má dnes Axelrod by Virtuals (AXR)?
Aktuální cena AXR v USD je 0.01683422 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AXR v USD?
Aktuální cena AXR v USD je $ 0.01683422. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Axelrod by Virtuals?
Tržní kapitalizace AXR je $ 10.79M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AXR v oběhu?
Objem AXR v oběhu je 642.14M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AXR?
AXR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04937155 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AXR?
AXR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00163668 USD.
Jaký je objem obchodování AXR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AXR je -- USD.
Dosáhne AXR letos vyšší ceny?
AXR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAXR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:40:55 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

