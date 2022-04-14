Tokenomika pro Awkward Look Monkey Club (ALMC)

Zjistěte klíčové informace o Awkward Look Monkey Club (ALMC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Awkward Look Monkey Club (ALMC)

Awkward Look Monkey Club is a Solana token and NFT ecosystem based around the OG meme; the Awkward Look Monkey. The NFT sales fund our marketing wallet and NFT staking is in active development for a passive income earning utility.

Oficiální webové stránky:
https://awkwardlookmonkeyclub.com/

Awkward Look Monkey Club (ALMC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Awkward Look Monkey Club (ALMC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 21.74K
$ 21.74K
Celkový objem:
$ 970.29M
$ 970.29M
Objem v oběhu:
$ 970.29M
$ 970.29M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 21.74K
$ 21.74K
Historické maximum:
$ 0.00069171
$ 0.00069171
Historické minimum:
$ 0.0000086
$ 0.0000086
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Awkward Look Monkey Club (ALMC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Awkward Look Monkey Club (ALMC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ALMC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ALMC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ALMC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuALMC!

Předpověď ceny ALMC

Chcete vědět, kam může ALMC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ALMC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.