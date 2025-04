Co je autista cat (AUTISTA)

$AUTISTA cat is a unique and fun token centered around a spinning cat mascot called Autista Cat. It is 100% community-owned, with no developer wallets or centralized control, embodying the true spirit of decentralization. The project is powered by a passionate and growing community, dedicated to building and supporting its success. Autista Cat symbolizes unity, creativity, and the collective strength of its holders. 🚀🐱💜

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj autista cat (AUTISTA) Oficiální webová stránka