Dnešní aktuální cena AURO Finance je 0.0015785 USD. Sledujte aktualizace cen AURO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AURO.Dnešní aktuální cena AURO Finance je 0.0015785 USD. Sledujte aktualizace cen AURO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AURO.

Logo AURO Finance

AURO Finance Cena (AURO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AURO na USD

$0.00157522
+0.10%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny AURO Finance (AURO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:17:43 (UTC+8)

Informace o ceně AURO Finance (AURO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0015531
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.19%

+0.65%

-10.72%

-10.72%

Cena AURO Finance (AURO) v reálném čase je $0.0015785. Za posledních 24 hodin se AURO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0015531 do maxima $ 0.00159971, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AURO v historii je $ 0.00737474, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0015531.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AURO se za poslední hodinu změnila o -0.19%, za 24 hodin o +0.65% a za posledních 7 dní o -10.72%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AURO Finance (AURO)

--
Aktuální tržní kapitalizace AURO Finance je $ 167.04K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AURO je 105.82M, přičemž celková zásoba je 547919125.4652486. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 864.89K.

Historie cen v USD pro AURO Finance (AURO)

Během dnešního dne byla změna ceny AURO Finance na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AURO Finance na USD  $ -0.0007848054.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AURO Finance na USD  $ -0.0006901806.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AURO Finance na USD  $ -0.002909579556604863.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.65%
30 dní$ -0.0007848054-49.71%
60 dní$ -0.0006901806-43.72%
90 dní$ -0.002909579556604863-64.82%

Co je AURO Finance (AURO)

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

Zdroj AURO Finance (AURO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny AURO Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AURO Finance (AURO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AURO Finance (AURO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AURO Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AURO Finance!

AURO na místní měny

Tokenomika pro AURO Finance (AURO)

Pochopení tokenomiky AURO Finance (AURO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AURO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AURO Finance (AURO)

Jakou hodnotu má dnes AURO Finance (AURO)?
Aktuální cena AURO v USD je 0.0015785 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AURO v USD?
Aktuální cena AURO v USD je $ 0.0015785. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AURO Finance?
Tržní kapitalizace AURO je $ 167.04K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AURO v oběhu?
Objem AURO v oběhu je 105.82M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AURO?
AURO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00737474 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AURO?
AURO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0015531 USD.
Jaký je objem obchodování AURO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AURO je -- USD.
Dosáhne AURO letos vyšší ceny?
AURO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAURO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:17:43 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

