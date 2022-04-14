Tokenomika pro Aurivis (AURI)
Aurivis facilitates the buying and renting of servers, Web3 infrastructure, and GPU computing power. Additionally, the platform incorporates a robust revenue-sharing mechanism for token holders, fostering a collaborative and community-driven ecosystem.
Aurivis is shaping the future of decentralized services, offering flexible and scalable solutions for hosting, computing, AI, and beyond. Whether you’re looking to rent GPUs, set up a website, or explore crypto-based stock trading, Aurivis offers a powerful and secure platform that adapts to your needs.
Tokenomika Aurivis (AURI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Aurivis (AURI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AURI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AURI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AURI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAURI!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.