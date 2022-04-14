Tokenomika pro ATHCAT (ATHCAT)
Informace o ATHCAT (ATHCAT)
ATH CAT is a meme token that’s more than just a laugh—it’s a community-powered rocket ride to the moon! Built on the Solana blockchain, ATH CAT combines the fun of meme culture with real crypto momentum. With our motto, “ATH CAT lives in the green candle, and everything pumps,” we’re here to spread joy, hype, and a whole lot of green. Join the meme revolution and watch as ATH CAT makes its way to new heights, one green candle at a time. Get in on the fun and let’s pump together!
ATHCAT (ATHCAT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ATHCAT (ATHCAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ATHCAT (ATHCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ATHCAT (ATHCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ATHCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ATHCAT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ATHCAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuATHCAT!
