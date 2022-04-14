Tokenomika pro Asymmetry USDaf (USDAF)

Tokenomika pro Asymmetry USDaf (USDAF)

Zjistěte klíčové informace o Asymmetry USDaf (USDAF), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Asymmetry USDaf (USDAF)

USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly.

Oficiální webové stránky:
https://www.asymmetry.finance/

Asymmetry USDaf (USDAF): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Asymmetry USDaf (USDAF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.21M
$ 9.21M$ 9.21M
Celkový objem:
$ 9.31M
$ 9.31M$ 9.31M
Objem v oběhu:
$ 9.31M
$ 9.31M$ 9.31M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.21M
$ 9.21M$ 9.21M
Historické maximum:
$ 0.999049
$ 0.999049$ 0.999049
Historické minimum:
$ 0.989013
$ 0.989013$ 0.989013
Aktuální cena:
$ 0.989251
$ 0.989251$ 0.989251

Tokenomika Asymmetry USDaf (USDAF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Asymmetry USDaf (USDAF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů USDAF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu USDAF, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro USDAF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUSDAF!

Prohlášení

