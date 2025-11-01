BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Aston Martin Cognizant Fan Token je 0.140644 USD. Sledujte aktualizace cen AM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AM.

Více informací o AM

Informace o ceně AM

Co je to AM

Oficiální webové stránky AM

Tokenomika pro AM

Předpověď cen AM

Aston Martin Cognizant Fan Token Cena (AM)

Aktuální cena 1 AM na USD

$0.140642
$0.140642
+0.70%1D
Graf aktuální ceny Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:49:05 (UTC+8)

Informace o ceně Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.139266
$ 0.139266
Nejnižší za 24 h
$ 0.143543
$ 0.143543
Nejvyšší za 24 h

$ 0.139266
$ 0.139266

$ 0.143543
$ 0.143543

$ 12.06
$ 12.06

$ 0.00017613
$ 0.00017613

-0.07%

+0.57%

-3.81%

-3.81%

Cena Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) v reálném čase je $0.140644. Za posledních 24 hodin se AM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.139266 do maxima $ 0.143543, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AM v historii je $ 12.06, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00017613.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AM se za poslední hodinu změnila o -0.07%, za 24 hodin o +0.57% a za posledních 7 dní o -3.81%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

$ 390.19K
$ 390.19K

--
--

$ 1.41M
$ 1.41M

2.77M
2.77M

10,000,000.0
10,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Aston Martin Cognizant Fan Token je $ 390.19K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AM je 2.77M, přičemž celková zásoba je 10000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.41M.

Historie cen v USD pro Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Během dnešního dne byla změna ceny Aston Martin Cognizant Fan Token na USD  $ +0.00080084.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Aston Martin Cognizant Fan Token na USD  $ -0.0369718336.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Aston Martin Cognizant Fan Token na USD  $ -0.0253648500.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Aston Martin Cognizant Fan Token na USD  $ -0.0494569368541217.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00080084+0.57%
30 dní$ -0.0369718336-26.28%
60 dní$ -0.0253648500-18.03%
90 dní$ -0.0494569368541217-26.01%

Co je Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

The official Fan Token of Aston Martin Cognizant.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Aston Martin Cognizant Fan Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Aston Martin Cognizant Fan Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Aston Martin Cognizant Fan Token!

AM na místní měny

Tokenomika pro Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Pochopení tokenomiky Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Jakou hodnotu má dnes Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)?
Aktuální cena AM v USD je 0.140644 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AM v USD?
Aktuální cena AM v USD je $ 0.140644. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Aston Martin Cognizant Fan Token?
Tržní kapitalizace AM je $ 390.19K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AM v oběhu?
Objem AM v oběhu je 2.77M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AM?
AM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 12.06 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AM?
AM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00017613 USD.
Jaký je objem obchodování AM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AM je -- USD.
Dosáhne AM letos vyšší ceny?
AM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:49:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,049.32

$3,876.65

$0.02459

$186.16

$1.0003

$3,876.65

$110,049.32

$186.16

$2.5034

$1,088.66

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08893

$0.10900

$0.10900

$0.0057520

$0.00233

$0.0000832

$20.063

