Tokenomika pro Aster Staked USDF (ASUSDF)

Zjistěte klíčové informace o Aster Staked USDF (ASUSDF), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Aster Staked USDF (ASUSDF)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first.

asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.

Oficiální webové stránky:
https://www.asterdex.com/en/earn
Bílá kniha:
https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asusdf

Aster Staked USDF (ASUSDF): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Aster Staked USDF (ASUSDF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 27.21M
$ 27.21M$ 27.21M
Celkový objem:
$ 26.44M
$ 26.44M$ 26.44M
Objem v oběhu:
$ 26.44M
$ 26.44M$ 26.44M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 27.21M
$ 27.21M$ 27.21M
Historické maximum:
$ 1.036
$ 1.036$ 1.036
Historické minimum:
$ 0.990153
$ 0.990153$ 0.990153
Aktuální cena:
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

Tokenomika Aster Staked USDF (ASUSDF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Aster Staked USDF (ASUSDF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ASUSDF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ASUSDF, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ASUSDF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuASUSDF!

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.